Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra poco in campo Ajax e Atalanta per l'ultimo turno di Champions League. Nell'Atalanta c'è Gomez ma non Ilicic, Ten Hag schiera la sorpresa Brobbey.Ajax (4-3-3) Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martinez, Tagliafico; Labyad, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Brobbey. Allenatore: Erik ten HagAtalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra poco in campoper l'ultimo turno di Champions League. Nell'c'è Gomez ma non Ilicic, Ten Hag schiera la sorpresa Brobbey.(4-3-3) Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martinez, Tagliafico; Labyad, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Brobbey. Allenatore: Erik ten Hag(3-4-1-2) Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata. ITA Sport Press.

