Decreto Ristori indennità una tantum e onnicomprensiva

Decreto Ristori prevede ripetizione dell'indennità una tantum e onnicomprensiva 1000 euro Roma, lì 08 dicembre 2020 – Altri 1000 euro dal Decreto Ristori come replica dell'indennità una tantum e onnicomprensiva. In arrivo altri 1000 euro dal Decreto Legge 28 ottobre 2020 numero 137, senza obbligo di domanda per coloro che ne hanno già

Nuova protesta dei gestori dei distributori di carburanti, questa volta contro l'esclusione della categoria dai beneficiari del Decreto Ristori. Le tre sigle Faib Confesercenti, FegicaCisl e Figisc/An ...

Il decreto Ristori quater dispone il rinvio - dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 - del termine di versamento delle rate, aventi scadenza nel ...

