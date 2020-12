Serie A, Fiorentina-Genoa 1-1: pari all’ultimo respiro, Milenkovic salva i viola con un gol al 98? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno a uno, è questo il risultato finale di Fiorentina-Genoa.Incredibile e importantissimo pareggio della viola di Cesare Prandelli - tornato in panchina dopo essere guarito dal Coronavirus -, che è riuscita a recuperare la rete della formazione di Rolando Maran, segnata da Marko Pjaca all'89' con un gol al 98' di Nikola Milenkovic.La Fiorentina, dunque, rompe il digiuno di gol nel momento più critico; il conto si ferma a 489 minuti, recuperi esclusi. Il difensore serbo, all'ultimo respiro, ricaccia il Genoa a -2, ma i viola rimangono pericolosamente invischiati nella zona rossa con davanti quattro partite, le ultime del 2020. Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno a uno, è questo il risultato finale di.Incredibile e importantissimo pareggio delladi Cesare Prandelli - tornato in panchina dopo essere guarito dal Coronavirus -, che è riuscita a recuperare la rete della formazione di Rolando Maran, segnata da Marko Pjaca all'89' con un gol al 98' di Nikola.La, dunque, rompe il digiuno di gol nel momento più critico; il conto si ferma a 489 minuti, recuperi esclusi. Il difensore serbo, all'ultimo, ricaccia ila -2, ma irimangono pericolosamente invischiati nella zona rossa con davanti quattro partite, le ultime del 2020.

