Presentazione del libro: “Donne e potere di fare” (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni Incontro con l'Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Milano 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni Incontro con l'Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Milano 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un nuovofemminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è ...

C'è una piattaforma che sta provando a dominare il settore, espandendosi in Cina e provando a battere la concorrenza di Amazon ...