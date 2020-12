Tragico incidente in tangenziale ovest | morti mamma | papà e figlia 12enne

(Di domenica 6 dicembre 2020) Vigili del fuoco e ambulanze sul posto Non ce l'ha fatta la ragazzina di 12 anni che nella serata di sabato 5 dicembre è rimasta coinvolta insieme a tutta la sua famiglia nel terribiletra ...

teresacapitanio : Milano, tragico incidente: famiglia distrutta Tre morti, bimba di 10 anni grave al Papa Giovanni - Telesardegna : Monti, tragico incidente: muore una motociclista di 18 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

Morte Valentina Serragli, il cordoglio dell'associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio ...La famiglia di Francesca Cuttone ha deciso di acquistare beni di prima necessità per i meno fortunati TRAPANI – La giovane figlia morì il 28 ottobre in un tragico incidente sulla statale 115 per Marin ...