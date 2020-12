Folla per accensione luci di Natale, polemica a Riccione (Di domenica 6 dicembre 2020) Fanno discutere le immagini dell’accensione delle luci di Natale a Riccione in cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva promosso l’inaugurazione del Riccione Christmas Star prevista oggi con lo show di una nevicata finta (di schiuma) a partire dalle 17 a cadenza oraria fino alle 20. L’evento ha attratto parecchia gente nell’ultimo giorno di zona arancione dell’Emilia-Romagna prima del passaggio alla zona gialla, e c’è chi denuncia gli assembramenti. “Le immagini della Folla in viale Ceccarini per l’accensione delle luci di Natale sono molto gravi - dice la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Silvia Piccinini - e dimostrano la totale ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Fanno discutere le immagini dell’dellediin cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva promosso l’inaugurazione delChristmas Star prevista oggi con lo show di una nevicata finta (di schiuma) a partire dalle 17 a cadenza oraria fino alle 20. L’evento ha attratto parecchia gente nell’ultimo giorno di zona arancione dell’Emilia-Romagna prima del passaggio alla zona gialla, e c’è chi denuncia gli assembramenti. “Le immagini dellain viale Ceccarini per l’delledisono molto gravi - dice la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Silvia Piccinini - e dimostrano la totale ...

