Crepes dolci e salate Fatto in casa per voi | la ricetta di Benedetta Rossi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultimadioggi 5 dicembre 2020 perinper voi èserali, laper fare lesiache. Una serata con gli amici, quando potremo, e magari prepariamo lein anticipo e ognuno la condisce come preferisce. Il menù di oggi diinper voi è del ricordo eè in cucina con suo marito Marco per preparare lecon salsiccia, funghi e stracchino ma soprattutto lecon la Nitella, panna montata e granella di nocciole. Una vera delizia ledi oggi diin ...