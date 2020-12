XF 2020: ecco i 4 finalisti. Giudici soddisfatti (Emma stupisce in rosa) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il dado è tratto: con l’uscita di Mydrama, under donna della squadra di Manuelito-Hell Raton alla semifinale di X Factor, sono stati decretati i 4 finalisti in gara per diventare campioni dell’edizione 2020 del talent. Ovvero: Blind, il rapper di periferia di Emma, NAIP, lo strampalato artista visionario di Mika, Casadilego, la cantautrice dai capelli blu e la voce magica di Manuelito e i pazzi rockettari Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli. È una delle prime volte, se non l’unica, in cui i Giudici arrivano alla finale con un cantante ancora in gara ciascuno. Fatto che ha reso l’atmosfera sul finale di puntata decisamente rilassata e tranquilla, tra un sorriso e un ringraziamento per la bellissima esperienza da parte degli stessi coach. Una edizione che è stata particolare e diversa sotto tanti aspetti: a ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il dado è tratto: con l’uscita di Mydrama, under donna della squadra di Manuelito-Hell Raton alla semifinale di X Factor, sono stati decretati i 4in gara per diventare campioni dell’edizionedel talent. Ovvero: Blind, il rapper di periferia di, NAIP, lo strampalato artista visionario di Mika, Casadilego, la cantautrice dai capelli blu e la voce magica di Manuelito e i pazzi rockettari Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli. È una delle prime volte, se non l’unica, in cui iarrivano alla finale con un cantante ancora in gara ciascuno. Fatto che ha reso l’atmosfera sul finale di puntata decisamente rilassata e tranquilla, tra un sorriso e un ringraziamento per la bellissima esperienza da parte degli stessi coach. Una edizione che è stata particolare e diversa sotto tanti aspetti: a ...

Ultime Notizie dalla rete : 2020 ecco Vacanze di Natale scuola 2020: ecco le date regione per regione Il Mattino Razer Tomahawk, il PC modulare dal futuro incerto sbarca sul mercato

Razer ha introdotto il PC gaming Tomahawk sul mercato statunitense. Il sistema è basato su Intel Compute Element, un modulo su cui trovano spazio i componenti principali - CPU, RAM e storage. L'idea è ...

A Trieste chiude "Cartesius": mezzo secolo di arte da Zigaina a Timmel

La celebre galleria cessa l’attività con una mostra dedicata a Spacal, lo stesso artista che l’aveva inaugurata cinquant’anni fa ...

