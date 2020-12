Napoli, albero di Natale in Piazza Bovio; la Camera di Commercio: “Un segnale di speranza” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia ai festeggiamenti, la Camera di Commercio di Napoli ha deciso di installare un albero di Natale in Piazza Bovio per non perdere del tutto lo spirito natalizio. L’albero sarà illuminato da domani 5 dicembre alle ore 18. Queste le parole del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola: “E’ un segnale di speranza per la città in un Natale difficile e segnato dalla crisi. Avremmo voluto illuminare Napoli ma per logiche che ancora oggi sono poco comprensibili, la gara che avevamo messo in campo con una dotazione di 1,5 milioni di euro è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia ai festeggiamenti, ladidiha deciso di installare undiinper non perdere del tutto lo spirito natalizio. L’sarà illuminato da domani 5 dicembre alle ore 18. Queste le parole del presidente delladidi, Ciro Fiola: “E’ undi speranza per la città in undifficile e segnato dalla crisi. Avremmo voluto illuminarema per logiche che ancora oggi sono poco comprensibili, la gara che avevamo messo in campo con una dotazione di 1,5 milioni di euro è ...

