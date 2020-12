Ode a Claudia Villafane

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Col permesso del Diario.es e dell’autrice, pubblichiamo sul Napolista l’articolo della scrittrice argentina Tamara Tenenbaum. È sempre difficile parlare degli amori altrui, perché degli amori altrui non sappiamo niente anche se li vediamo tutta una vita in televisione. Ma è impossibile pensare a Diego ecome a degli estranei: in un certo senso, con un po’ di invenzione, li consideriamo parte di noi anche se non abbiamo mai visto giocare Maradona. Se ognuno di noi ha la sua relazione con Diego, la mia è con quel legame, con la storia che loro due hanno costruito. Oggi passiamo il tempo a parlare di amori sì e amori no, amori che vanno bene e amori che vanno male, ci ergiamo tutti a giudici salomonici di coppie estranee, e a volte sembra che “decostruire la coppia” significhi creare un vocabolario, un’assemblea permanente, una certa relazione con la parola e la ...