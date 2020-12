Il Vesuvio erutta Covid | bufera su Giletti

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Francesca Galici La grafica delche "mandata in onda a Non è l'Arena continua ad alimentare le polemiche contro MassimoNon si è ancora arrestata l'onda lunga delle polemiche scatenate dalla grafica di Non è l'arena sulrealizzata per la puntata andata in onda lo scorso 29 novembre. Massimoda diverse settimane sta portando avanti un'inchiesta sulla situazione della sanità in Campania, dove il coronavirus ha acuito situazioni pre esistenti portandole all'estremo. Il conduttore si è successivamente scusato e ha spiegato quale fosse l'intento di quell'immagine così forte, ma questo non è bastato a fermare l'indignazione e la rabbia della Campania ma non solo. Sono tantissimi gli utenti che sui social, soprattutto su Twitter, ...