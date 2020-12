Alessandro Borghese Kitchen Duel | nuove sfide ai fornelli nel Far West di SkyUno

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 novembre 2020)Talent, reality, game, branded content, programmi in studio o on the road, con protagonisti chef stellati o cuochi dilettanti; la cucina in tv è stata declinata, è proprio il caso di dirlo, in tutte le salse. Un ricco menù televisivo a cui si aggiunge la nuova stagione di, il cooking show ideato e prodotto da Level 33 e AB Normal (società fondata da) in onda sue NOW TV dal lunedì al venerdì alle 19.00 e in replica alle 13.00. Nella nuova edizione, composta di sole 10 puntate in onda dal 30 all’11 dicembre,tornerà a vestire i panni di inflessibile arbitro nella sfida culinaria tra due cuochi dilettanti che, armati di pentole e ...