Sulle gare per i servizi di vigilanza nelle Asl campane. La versione di So.Re.Sa. (Di domenica 29 novembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo la replica di So.Re.Sa.Spa al post di Maria Cristina Urbano, presidente dell’ASS.I.V. Gentile Direttore, l’articolo pubblicato dalla sua testata dal titolo “Le aggressioni al personale medico in ospedale sono motivo di allarme sociale?”, firmato da Maria Cristina Urbano, Presidente dell’ASS.I.V. cita del tutto a sproposito la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata per le aziende sanitarie della Regione Campania indetta da So.Re.Sa. SpA, ossia il Soggetto Aggregatore per la Campania, come esempio di gare che costringerebbero le imprese “a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica proponendo personale meno caro, di conseguenza meno qualificato, certamente quindi non personale armato”. Corre l’obbligo di correggere svariate imprecisioni. Innanzitutto: la gara So.Re.Sa. SpA ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo la replica di So.Re.Sa.Spa al post di Maria Cristina Urbano, presidente dell’ASS.I.V. Gentile Direttore, l’articolo pubblicato dalla sua testata dal titolo “Le aggressioni al personale medico in ospedale sono motivo di allarme sociale?”, firmato da Maria Cristina Urbano, Presidente dell’ASS.I.V. cita del tutto a sproposito la procedura di gara per l’affidamento deidiarmata per le aziende sanitarie della Regione Campania indetta da So.Re.Sa. SpA, ossia il Soggetto Aggregatore per la Campania, come esempio diche costringerebbero le imprese “a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica proponendo personale meno caro, di conseguenza meno qualificato, certamente quindi non personale armato”. Corre l’obbligo di correggere svariate imprecisioni. Innanzitutto: la gara So.Re.Sa. SpA ...

HuffPostItalia : Sulle gare per i servizi di vigilanza nelle Asl campane. La versione di - C_Lo_S : RT @mauro_marley: @faberskj @PierluigiPugli1 È da Gennaio 2019 che non abbiamo più palle, ad eccezione della gara di ritorno contro l'Atlet… - mauro_marley : @faberskj @PierluigiPugli1 È da Gennaio 2019 che non abbiamo più palle, ad eccezione della gara di ritorno contro l… - clape87 : @Alessio_Ram @AndreaGiunchi @GianluBear Io vorrei una squadra che gioca a calcio e che crede in quello che dice di… - Malesandr4 : RT @CScrotone: @maurorizzi_mr Ma come, non lo sa? È perché vivono sparsi in capanne sulle montagne e in mezzo ai boschi, nutrendosi di alci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle gare Bundesliga 2020-2021: pronostici e consigli sulle gare del nono turno News Sportive Taranto gioca la carta del mare: in arrivo acquario, regate e Giochi del Mediterraneo

La città si reinventa attraverso un percorso che tiene insieme sport, grandi eventi, ricerca e turismo in una visione nuova ...

Il golf è lo sport perfetto per una pandemia

È uno dei pochi che si possono ancora praticare in Italia e che potrebbe finalmente ottenere la popolarità che cerca da anni ...

La città si reinventa attraverso un percorso che tiene insieme sport, grandi eventi, ricerca e turismo in una visione nuova ...È uno dei pochi che si possono ancora praticare in Italia e che potrebbe finalmente ottenere la popolarità che cerca da anni ...