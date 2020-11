Repubblica: Osimhen è ancora lontano dal rientro in campo (Di sabato 28 novembre 2020) Victor Osimhen non si è ancora ripreso dalla lussazione alla spalla rimediata in Nazionale. Non tornerà in campo prima della trasferta contro l’Az, o, ancora più probabile, prima del match con il Crotone. Lo scrive Repubblica Napoli. “Victor Osimhen va verso il forfait. L’attaccante nigeriano ha ancora dolore alla spalla: ieri per la prima volta ha svolto un po’ di lavoro in campo, ma è ancora lontano dal rientro in campo. La convocazione contro i giallorossi appare molto difficile. Il Napoli non vuole rischiare e aspetterà i prossimi appuntamenti: la trasferta in Olanda contro l’Az Alkmaar o più presumibilmente il match del 6 dicembre con il Crotone“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Victornon si èripreso dalla lussazione alla spalla rimediata in Nazionale. Non tornerà inprima della trasferta contro l’Az, o,più probabile, prima del match con il Crotone. Lo scriveNapoli. “Victorva verso il forfait. L’attaccante nigeriano hadolore alla spalla: ieri per la prima volta ha svolto un po’ di lavoro in, ma èdalin. La convocazione contro i giallorossi appare molto difficile. Il Napoli non vuole rischiare e aspetterà i prossimi appuntamenti: la trasferta in Olanda contro l’Az Alkmaar o più presumibilmente il match del 6 dicembre con il Crotone“. L'articolo ilNapolista.

