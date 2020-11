Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Galgani Attacca Riccardo Guarnieri! (Di venerdì 27 novembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria sta iniziando una frequentazione con Simone e viene Attaccata da tutti, persino da Gianni che finge di svenire. Nel frattempo Antonio fa infuriare Sophie… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è tornato a parlare di Biagio e delle sue dame, malgrado abbia interrotto la relazione con Maria. Contro quest’ultima si sono scatenati gli opinionisti e non solo. Ecco i dettagli della Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianni finge uno svenimento! La Puntata si apre con Gemma e Sabina al centro dello studio. Arriva subito anche Biagio per confrontarsi con loro. ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 27 novembre 2020)di: Maria sta iniziando una frequentazione con Simone e vieneta da tutti, persino da Gianni che finge di svenire. Nel frattempo Antonio fa infuriare Sophie… Nellaquotidiana disi è tornato a parlare di Biagio e delle sue dame, malgrado abbia interrotto la relazione con Maria. Contro quest’ultima si sono scatenati gli opinionisti e non solo. Ecco i dettagli delladidi: Gianni finge uno svenimento! Lasi apre cone Sabina al centro dello studio. Arriva subito anche Biagio per confrontarsi con loro. ...

