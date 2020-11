Recovery Fund, Von Der Leyen: “Serve Corte di Giustizia per Ungheria e Polonia” (Di mercoledì 25 novembre 2020) BRUXELLES – “Se c’è qualcuno che ha ancora dei dubbi c’è una via più facile da seguire. Si può ricorrere alla Corte di giustizia europea“. Così la presidente della Commissione europea riferendosi a Polonia e Ungheria che hanno posto il veto al bilancio europeo per opporsi alla condizionalita’ che prevede lo stanziamenton dei fondi Ue legati al rispetto dello Stato di diritto. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) BRUXELLES – “Se c’è qualcuno che ha ancora dei dubbi c’è una via più facile da seguire. Si può ricorrere alla Corte di giustizia europea“. Così la presidente della Commissione europea riferendosi a Polonia e Ungheria che hanno posto il veto al bilancio europeo per opporsi alla condizionalita’ che prevede lo stanziamenton dei fondi Ue legati al rispetto dello Stato di diritto.

