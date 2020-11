Napoli, positivo al Covid camminava tranquillamente per la città: beccato dalla Polizia (Di lunedì 23 novembre 2020) Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno fermato un’auto il cui conducente, un 45enne napoletano, è risultato positivo al Covid-19; per tale motivo, gli operatori lo hanno denunciato per aver violato l’isolamento obbligatorio e sanzionato perché il veicolo su cui viaggiava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020). Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno fermato un’auto il cui conducente, un 45enne napoletano, è risultatoal-19; per tale motivo, gli operatori lo hanno denunciato per aver violato l’isolamento obbligatorio e sanzionato perché il veicolo su cui viaggiava L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

