“Il tumore, poi il Covid”. Barbara D’Urso in lacrime. L’ospite vip non nasconde nulla. E tutto lo studio si commuove per quello che succede in quel momento (Di lunedì 23 novembre 2020) Un racconto duro, dolce ma anche motivante, quello di Samantha De Grenet ospite a Domenica Live con Barbara D’Urso. “Un giorno stai benissimo, il giorno dopo hai la tosse, mal di stomaco, tamponi…”. Samantha, partendo da quando ha scoperto di essere positiva al coronavirus, e degli effetti, come la perdita improvvisa di olfatto e gusto. E poi rivelando la sua lotta contro il tumore. “Oggi senti la cioccolata, il giorno dopo… Vado a memoria. Sento la consistenza del cibo. Ho fatto la quarantena con mio figlio e mio marito”. Poi racconta: “I miei genitori non sono stati benissimo, ora stanno bene, non vivono con me, li abbiamo super-protetti”. Samantha De Grenet poi inizia a parlare della sua famiglia, del fatto che si è risposata con il marito, padre del figlio Brando, dopo cinque anni di separazione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Un racconto duro, dolce ma anche motivante,di Samantha De Grenet ospite a Domenica Live con. “Un giorno stai benissimo, il giorno dopo hai la tosse, mal di stomaco, tamponi…”. Samantha, partendo da quando ha scoperto di essere positiva al coronavirus, e degli effetti, come la perdita improvvisa di olfatto e gusto. E poi rivelando la sua lotta contro il. “Oggi senti la cioccolata, il giorno dopo… Vado a memoria. Sento la consistenza del cibo. Ho fatto la quarantena con mio figlio e mio marito”. Poi racconta: “I miei genitori non sono stati benissimo, ora stanno bene, non vivono con me, li abbiamo super-protetti”. Samantha De Grenet poi inizia a parlare della sua famiglia, del fatto che si è risposata con il marito, padre del figlio Brando, dopo cinque anni di separazione. ...

matteorenzi : Il presidente Fico dovrebbe difendere i malati di tumore, non Nicola Morra #Renzi - matteosalvinimi : #Salvini: Spero il “signor” Morra si dimetta. Non può rappresentare l'Antimafia, la Calabria e l'Italia un piccolo… - matteosalvinimi : Uno che se la prende coi malati di tumore, con una donna di grande valore che fino all’ultimo ha lavorato per la su… - LuciaRagone : RT @censore_: Purtroppo gli errori inenerrabili che questo #Governodincapaci sta facendo in tutti i settori li pagheranno a carissimo prezz… - repubblica : Nel mese dedicato al tumore al polmone, il supporto per malati e caregivers -

Ultime Notizie dalla rete : “Il tumore RedHill annuncia la raccomandazione unanime del DSMB per la prosecuzione dello studio COVID-19 di fase 2/3 con opaganib Fortune Italia