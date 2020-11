Con il Covid il Concistoro diventa virtuale: il Papa nominerà 13 cardinali in collegamento web. “Bel gesto per noi porporati più anziani” (Di lunedì 23 novembre 2020) In tempo di pandemia anche il Concistoro diventa virtuale. “I membri del Collegio cardinalizio impossibilitati a raggiungere Roma potranno unirsi alla celebrazione, partecipandovi da remoto dalla propria sede, tramite una piattaforma digitale che permetterà loro il collegamento con la Basilica Vaticana”, ha spiegato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il 28 novembre, quando Papa Francesco imporrà la berretta rossa ai nuovi porporati, basterà attivare il collegamento web quando in Italia saranno le 16 per poter partecipare virtualmente. Una vera e propria rivoluzione digitale, soprattutto se si considera che molti porporati sono abbastanza avanti con l’età e poco abituati a utilizzare internet e i social. Tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) In tempo di pandemia anche il. “I membri del Collegiozio impossibilitati a raggiungere Roma potranno unirsi alla celebrazione, partecipandovi da remoto dalla propria sede, tramite una piattaforma digitale che permetterà loro ilcon la Basilica Vaticana”, ha spiegato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il 28 novembre, quandoFrancesco imporrà la berretta rossa ai nuovi, basterà attivare ilweb quando in Italia saranno le 16 per poter partecipare virtualmente. Una vera e propria rivoluzione digitale, soprattutto se si considera che moltisono abbastanza avanti con l’età e poco abituati a utilizzare internet e i social. Tra ...

