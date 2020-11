Serie C gir. C, la Ternana travolge il Teramo 3-0 e continua la corsa (Di domenica 22 novembre 2020) continua la corsa della Ternana di Cristiano Lucarelli. “Le Fere” hanno travolto 3-0 il sorprendente Teramo terzo in classifica che aveva il compito di fermare la corsa della capolista. Obiettivo fallito dagli abruzzesi. Altra prova di forza della Ternana dopo la vittoria di Bari della scorsa settimana. Gli umbri continuano nella loro corsa verso la Serie B senza intoppi, con 9 vittorie e 3 pareggi. Miglior attacco del girone e migliore difesa. Gara subito in mano alla Ternana in vantaggio dopo 6? con una rete di Partipilo. Al 50?, un rigore di Falletti chiudeva i conti, al 74?, tris di Torromino. In classifica, quindi, Ternana prima con 30 punti, davanti a Bari e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020)ladelladi Cristiano Lucarelli. “Le Fere” hanno travolto 3-0 il sorprendenteterzo in classifica che aveva il compito di fermare ladella capolista. Obiettivo fallito dagli abruzzesi. Altra prova di forza delladopo la vittoria di Bari della ssettimana. Gli umbrino nella loroverso laB senza intoppi, con 9 vittorie e 3 pareggi. Miglior attacco del girone e migliore difesa. Gara subito in mano allain vantaggio dopo 6? con una rete di Partipilo. Al 50?, un rigore di Falletti chiudeva i conti, al 74?, tris di Torromino. In classifica, quindi,prima con 30 punti, davanti a Bari e ...

Inizia con una sconfitta il cammino nel campionato LNP Serie A2 girone Verde della Novipiù JBM. Troppa l’intensità dell’Orlandina Basket, che con un Floyd da 29 punti si impongono con un severo +18 su ...

Gli highlights e i gol di Foggia-Virtus Francavilla 1-1, match valido per la dodicesima giornata di Serie C 2020/2021 (VIDEO) ...

Inizia con una sconfitta il cammino nel campionato LNP Serie A2 girone Verde della Novipiù JBM. Troppa l'intensità dell'Orlandina Basket, che con un Floyd da 29 punti si impongono con un severo +18 su ...Gli highlights e i gol di Foggia-Virtus Francavilla 1-1, match valido per la dodicesima giornata di Serie C 2020/2021 (VIDEO) ...