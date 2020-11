Qiu Xiaolong L’investigatore rimosso a caccia della verità

Leggi su iodonna

(Di sabato 21 novembre 2020) Nella pigra luce del mattino di un giorno appena iniziato a Shanghai, Chen Cao per una volta non ha alcuna fretta di alzarsi.dal suo incarico di ispettore capo dove per sua sfortuna ha risolto tutti i “casi speciali” che gli sono stati affidati, è stato nominato responsabile dell’Ufficio per la Riforma del Sistema Giudiziario con tanto di sede dignitosa e una giovane segretaria di bell’aspetto. Di questi privilegi in realtà non gode, essendogli stata imposta una “licenza di convalescenza”: il provvedimento riservato a un quadro del Partito ritenuto non idoneo alla posizione che occupa, ma che sarebbe poco opportuno defenestrare in modo evidente. Qiue? nato a Shanghai, ma dal 1989 vive negli Stati Uniti, dove insegna letteratura cinese Processo a Shanghai di Qiu, Marsilio, pagg. 272, euro 18 Comincia ...