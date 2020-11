Ilaria D’Amico bacchetta il Governo: “Errori imperdonabili in questa seconda ondata. Non hanno…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilaria D'Amico bacchetta l Governo per la gestione della seconda ondata del coronavirus in Italia. "In questa seconda ondata ci sono stati degli errori imperdonabili, incapacità e approssimazioni. Non si sono parlati tra ministeri, non hanno messo in piedi un piano chiaro su trasporti e scuole", ha dichiarato la conduttrice ospite a "L'Aria Che Tira" su La7.(Repubblica) Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 20 novembre 2020)D'Amicoper la gestione delladel coronavirus in Italia. "Inci sono stati degli errori, incapacità e approssimazioni. Non si sono parlati tra ministeri, non hanno messo in piedi un piano chiaro su trasporti e scuole", ha dichiarato la conduttrice ospite a "L'Aria Che Tira" su La7.(Repubblica) Golssip.

