Traffico Roma del 18-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Luceverdeuna buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi alla Farnesina temporaneamente chiusa via dei Colli della Farnesina all’altezza di via Giuseppe vacca Per consentire le operazioni di ripristino del manto stradale in seguito all’incendio di un veicolo ormai spento sulla tangenziale verso San Giovanni code per incidente da Corso Francia fino alla via Nomentana lunghe code per lavori sulla Salaria ilè deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile Ci sono code a partire dalla tangenziale verso il raccordo nella zona di Settecamini incidente sulla Tiburtina all’altezza di via di Castel Madama verso Tivoli Ci sono quelli a partire da via di Tor Cervara trafficato il percorso Urbano dellaL’Aquila da Viale Togliatti fino al bivio per il raccordo in uscita la città proprio sul ...