Le Regioni rosse già scalpitano Vogliono tornare arancioni I territori chiedono al Governo di rivedere i parametri di rischio Ma per Speranza l’allerta resta massima

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia sono stati segnalati 8.448 nuovi contagi di Coronavirus, sono raddoppiati i decessi rispetto al giorno prima e a preoccupare sono anche i ricoveri in ospedale, che fanno registrare un nuovo forte aumento (più 250 nei reparti rispetto al giorno prima) così come quelli in terapia intensiva (più 39, per un totale di 894). La situazione è più stabile in Piemonte, dove si conferma la diminuzione dei contagi, maalto il numero delle vittime, anche se quelle registrate ieri sono soltanto nove. Continua ad essere critica però la situazione negli ospedali per l’alto numero di ricoverati: 5.150 (+ 76 rispetto a lunedì), di cui 384 (+6), in terapia intensiva. Nonostante questi numeri, sono proprio i governatori di queste duead esercitare sul ...