Conti pubblici | Bankitalia | a fine settembre debito a 2 582 | 6 mld +3 | 8 mld

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - A fine settembre il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 2.582,6 miliardi, in aumento di 3,8 miliardi rispetto al mese precedente. Il fabbisogno del mese (20,9 miliardi) è stato solo parzialmente compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (-16,3 miliardi, a 84,5) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (che hanno complessivamente ridotto il debito di 0,8 miliardi). Lo rende noto la Banca d'Italia che oggi ha diffuso la pubblicazione 'Finanza pubblica: fabbisogno e debito'. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di ...

