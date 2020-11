Gigi Proietti ricoverato, condizioni molto gravi (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Prioietti è ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma. A quanto si apprende, il popolare attore capitolino, che compie 80 anni proprio il 2 novembre, sarebbe ricoverato già da 15 giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente per problemi cardiaci.Proietti si trova in compagnia delle due figlie, Susanna e Carlotta e della moglie Sagitta Alter. Poche le notizie che trapelano dalla clinica, dove al momento non fanno entrare nessuno. Gigi Proietti già in passato ha sofferto di attacchi di cuore. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020)Prioietti èin terapia intensiva in una clinica di Roma. A quanto si apprende, il popolare attore capitolino, che compie 80 anni proprio il 2 novembre, sarebbegià da 15 giorni, ma le suesi sono aggravate improvvisamente per problemi cardiaci.si trova in compagnia delle due figlie, Susanna e Carlotta e della moglie Sagitta Alter. Poche le notizie che trapelano dalla clinica, dove al momento non fanno entrare nessuno.già in passato ha sofferto di attacchi di cuore.

