Covid, dal bimbo di un anno alla nonna di 88: l'età media adesso è 40 (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 novembre 2020 - Un bambino di un anno è il più giovane sandonatese risultato positivo al Covid, mentre in ospedale l'età è decisamente più alta: ha 88 anni la paziente più anziana e 63 la ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 novembre 2020 - Un bambino di un; il più giovane sandonatese risultato positivo al, mentre in ospedale l'; decisamente più alta: ha 88 anni la paziente più anziana e 63 la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dal Covid: dal 4/11 lockdown parziale in Portogallo - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus oggi Imola, bollettino Covid del 30 ottobre. Un morto, calano i ricoveri

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...

Pizzarotti guida la rivolta dei sindaci, lettera appello a Conte: “Sostegni per gestire la pandemia nei Comuni”

Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...

