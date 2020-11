Coprifuoco-capestro, altre chiusure e "patata bollente" ai governatori: indiscrezioni-dpcm, qui si rischia il caos (Di domenica 1 novembre 2020) Domani, lunedì 2 novembre, arriverà il nuovo dpcm per contenere il contagio da coronavirus. Un testo che, nelle anticipazioni del Corriere della Sera, lascia molti margini alle regioni. In breve, il dpcm prevede l'istituzione di zone rosse nelle aree dove l'indice Rt supera l'1,5. Dunque divieto di spostamento tra le regioni, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, Coprifuoco anticipato e ulteriori limitazioni alle attività commerciali. Per quel che riguarda le zone rosse, però, si tratterebbe di una raccomandazione: la decisione finale spetterà ai governatori, fortemente incoraggiati a stoppare la mobilità laddove l'indice di trasmissione Rt, come detto, supera l'1,5. Nel dettaglio, undici regioni sono classificate a rischio elevato di una trasmissione non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Domani, lunedì 2 novembre, arriverà il nuovoper contenere il contagio da coronavirus. Un testo che, nelle anticipazioni del Corriere della Sera, lascia molti margini alle regioni. In breve, ilprevede l'istituzione di zone rosse nelle aree dove l'indice Rt supera l'1,5. Dunque divieto di spostamento tra le regioni, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana,anticipato e ulteriori limitazioni alle attività commerciali. Per quel che riguarda le zone rosse, però, si tratterebbe di una raccomandazione: la decisione finale spetterà ai, fortemente incoraggiati a stoppare la mobilità laddove l'indice di trasmissione Rt, come detto, supera l'1,5. Nel dettaglio, undici regioni sono classificate a rischio elevato di una trasmissione non ...

Dunque divieto di spostamento tra le regioni, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, coprifuoco anticipato e ulteriori limitazioni alle attività commerciali. Per quel che riguarda le zone ...

