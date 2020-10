Vigili del fuoco trevigiani in lutto, addio a Dario Guerra (Di domenica 1 novembre 2020) Grave lutto per i Vigili del fuoco del comando provincia di Treviso: è mancato a causa di una grave malattia, contro cui stava combattendo da oltre due anni, Dario Guerra. Aveva appena 55 anni. In ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 1 novembre 2020) Graveper ideldel comando provincia di Treviso: è mancato a causa di una grave malattia, contro cui stava combattendo da oltre due anni,. Aveva appena 55 anni. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Vigili del Vigili del fuoco trevigiani in lutto, addio a Dario Guerra TrevisoToday Grosso incendio a Messina, rogo in una ex fonderia

I vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di un' ex fonderia, in via Mare Grosso. La squadra é intervenuta con un'autopompa serbatoio e un ...

Firenze, incendio in una casa, quattro ustionati

Si tratta di due adulti e due minori, ma hanno solo ferite lievi. L'abitazione, che si trova sulle colline di Impruneta, è stata evacuata e messa ...

