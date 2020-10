L’annuncio di Giorgia Rossi | “Purtroppo è toccato anche a me | positiva al Covid Sono…”

Leggi su golssip

(Di sabato 31 ottobre 2020), conduttrice di Pressing, è risultataal Coronavirus. Ecco l'annuncio sui social: "Ciao a tutti, purtroppo èa me..al-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHANUyahTWy/" L’annuncio di: “Purtroppo èa me,al. Sono…” Golssip.