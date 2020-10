Vuelta 2020, undicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sabato 31 ottobre si apre il weekend potenzialmente decisivo della Vuelta 2020. E’ infatti il giorno dell’undicesima tappa, da Villaviciosa all’Alto de la Farrapona-Lagos de Somiedo dopo 170 chilometri davvero molto impegnativi. I corridori dovranno affrontare un GPM di terza categoria e soprattutto quattro GPM di prima categoria, incluso quello dell’arrivo. Una frazione assolutamente da non perdere, alla vigilia del giorno che vedrà invece l’arrivo sul “mostro” Angliru. Sportface vi racconterà giorno dopo giorno tutta la Vuelta 2020 con dirette, classifiche aggiornate e molto altro ancora. orari E TV – L’undicesima tappa scatterà alle ore 12:25, mentre ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sabato 31 ottobre si apre il weekend potenzialmente decisivo della. E’ infatti il giorno dell’, da Villaviciosa all’Alto de la Farrapona-Lagos de Somiedo dopo 170 chilometri davvero molto impegnativi. I corridori dovranno affrontare un GPM di terza categoria e soprattutto quattro GPM di prima categoria, incluso quello dell’arrivo. Una frazione assolutamente da non perdere, alla vigilia del giorno che vedrà invece l’arrivo sul “mostro” Angliru. Sportface vi racconterà giorno dopo giorno tutta lacon dirette, classifiche aggiornate e molto altro ancora.E TV – L’scatterà alle ore 12:25, mentre ...

Cicloweb_it : Bennett, per vincere serve usare la testa (nel modo giusto). Vuelta a España, ad Aguilar de Campoo l’irlandese tagl… - bicitv : #LaVuelta: seconda volata e seconda vittoria di Sam Bennett nella tappa 9 - mondialinet : La Vuelta 2020, Bennett spadroneggia in volata - - pinobici : L'importanza del casco in bici. - sportli26181512 : Vuelta 2020: a Bennett la tappa di oggi, Carapaz in maglia rossa. Classifica: L'irlandese della Deceuninck-Quick St… -