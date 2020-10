Ibrahimovic avverte anche CR7: “Non sei Zlatan, non sfidare il virus” (video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, richiama al rispetto delle regole delle distanze e promuove l'uso della maschera in un video di prevenzione contro il coronavirus trasmesso giovedì dalla Regione Lombardia. Un messaggio indiretto anche a Cristiano Ronaldo che ieri è entrato in conflitto anche con i virologi. Ibrahimovic avverte anche CR7: “Non sei Zlatan, non sfidare il virus” (video) ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020), attaccante del Milan, richiama al rispetto delle regole delle distanze e promuove l'uso della maschera in undi prevenzione contro il coronavirus trasmesso giovedì dalla Regione Lombardia. Un messaggio indirettoa Cristiano Ronaldo che ieri è entrato in conflittocon i virologi.CR7: “Non sei, nonil virus” () ITA Sport Press.

ItaSportPress : Ibrahimovic avverte anche CR7: 'Non sei Zlatan, non sfidare il virus' (video) - - infoitsport : Ibrahimovic avverte tutti: 'Ho vinto contro il Covid, voi non sfidatelo' - YahooSportsIT : Ibrahimovic avverte tutti: 'Ho vinto contro il Covid, voi non sfidatelo' - yahoo_italia : Ibrahimovic avverte tutti: 'Ho vinto contro il Covid, voi non sfidatelo' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic avverte Ibrahimovic avverte tutti: "Ho vinto contro il Covid, voi non sfidatelo" Yahoo Eurosport IT Ibrahimovic avverte tutti: "Ho vinto contro il Covid, voi non sfidatelo"

Zlatan Ibrahimovic è testimonial speciale della campagna di sensibilizzazione anti-Covid promossa dalla Regione Lombardia: l’appello social dello svedese ha sollevato anche delle polemiche.

Lombardia, Ibrahimovic testimonial della campagna contro il coronavirus

La nuova campagna lanciata dalla Regione Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus ha un testimonial d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic ... con il suo solito carisma, ha avvertito: “Il ...

Zlatan Ibrahimovic è testimonial speciale della campagna di sensibilizzazione anti-Covid promossa dalla Regione Lombardia: l’appello social dello svedese ha sollevato anche delle polemiche.La nuova campagna lanciata dalla Regione Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus ha un testimonial d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic ... con il suo solito carisma, ha avvertito: “Il ...