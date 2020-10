Emily Ratajkowski è incinta, ecco il primo look “premaman” (Di martedì 27 ottobre 2020) Da anni Emily Ratajkowski esibisce il suo corpo bollente con sfrontatezza sui social. L’influencer si è sempre spogliata con orgoglio, anche per lanciare messaggi di body love e accettazione di tutti i corpi. Adesso Emrata ha però nuove forme da mostrare, quelle della gravidanza. La modella ha svelato sulle pagine di Vogue di essere in attesa del primo figlio dal marito, il regista Sebastian Bear-McClard. “Ci piace rispondere a chi lo chiede che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni, allora ce lo farà sapere”, ha raccontato la Ratajkowski, schierandosi ancora una volta a favore della totale libertà di espressione. Sul divano con il cane, mentre si accarezza il pancione nudo alla finestra, in vasca o davanti allo specchio: ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Da anniesibisce il suo corpo bollente con sfrontatezza sui social. L’influencer si è sempre spogliata con orgoglio, anche per lanciare messaggi di body love e accettazione di tutti i corpi. Adesso Emrata ha però nuove forme da mostrare, quelle della gravidanza. La modella ha svelato sulle pagine di Vogue di essere in attesa delfiglio dal marito, il regista Sebastian Bear-McClard. “Ci piace rispondere a chi lo chiede che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni, allora ce lo farà sapere”, ha raccontato la, schierandosi ancora una volta a favore della totale libertà di espressione. Sul divano con il cane, mentre si accarezza il pancione nudo alla finestra, in vasca o davanti allo specchio: ...

