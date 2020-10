Gattuso torna su Juve-Napoli: “Mughini sappia che non ho fatto lo sborone” (Di domenica 25 ottobre 2020) Rino Gattuso è tornato anche sul famoso Juve-Napoli di qualche settimana fa. “Non siamo stati noi a decidere. Vorrei rispondere a Mughini: lui dice che ho fatto lo sborone, non è così. Io non faccio lo sborone, ho solo detto che in quel momento per noi era meglio andarcela a giocare. Non siamo stati noi a decidere, ci hanno detto di non partire quando eravamo sul pullman. Spero di giocarla e di vedere la classifica reale per quanto fatto sul campo, se arriveranno altre decisioni pazienza… Il Napoli non ha 11 punti in questo momento, ne ha 12 in quattro partite, poi vediamo”. Foto: L'articolo Gattuso torna su Juve-Napoli: “Mughini ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Rinoto anche sul famosodi qualche settimana fa. “Non siamo stati noi a decidere. Vorrei rispondere a Mughini: lui dice che holo sborone, non è così. Io non faccio lo sborone, ho solo detto che in quel momento per noi era meglio andarcela a giocare. Non siamo stati noi a decidere, ci hanno detto di non partire quando eravamo sul pullman. Spero di giocarla e di vedere la classifica reale per quantosul campo, se arriveranno altre decisioni pazienza… Ilnon ha 11 punti in questo momento, ne ha 12 in quattro partite, poi vediamo”. Foto: L'articolosu: “Mughini ...

