Arzano: parte la campagna di screening da Covid-19, ma è polemica sui test (Di domenica 25 ottobre 2020) È partita questa mattina la campagna di screening sanitario per il Covid-19 ad Arzano, ma per cittadini è polemica sui test. Le modalità dei test Tutti i cittadini residenti, ad esclusione di coloro che si trovano già in isolamento o in quarantena, potranno recarsi nelle giornate di oggi e domani (domenica 25 e lunedì 26 … L'articolo Arzano: parte la campagna di screening da Covid-19, ma è polemica sui test Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 ottobre 2020) È partita questa mattina ladisanitario per il-19 ad, ma per cittadini èsui. Le modalità deiTutti i cittadini residenti, ad esclusione di coloro che si trovano già in isolamento o in quarantena, potranno recarsi nelle giornate di oggi e domani (domenica 25 e lunedì 26 … L'articololadida-19, ma èsuiTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Emanuele676 : @booste10 Già pago le tasse, non ti preoccupare. Ho qualche dubbio su questi che protestano, visto come è finita ad… - TeleradioNews : ARZANO È ZONA ROSSA: MA CHI TUTELA LAVORO E FAMIGLIE? - pa_tere : Si parte con lo scritto in tutta Italia. Sessantaquattromila candidati in movimento, oltre tredicimila fuori region… - CinqueRighe : ENTI - Regione, Ordinanza 82 Chiarimento di De Luca su parte Arzano - - Carmela_oltre : RT @BeppeGiulietti: Un “conoscente” mi ha voluto ricordare che @mimmorubio @imacciato ad #arzano sarebbe stato candidato in una lista di de… -