Serie C, Bisceglie: turno di riposo dopo il pari di Viterbo (Di sabato 24 ottobre 2020) credits: AS Bisceglie Calcio 1913Domenica 25 ottobre sarà turno di riposo per il Bisceglie. I neroazzurri, reduci dal dispendioso impegno infrasettimanale a Viterbo, avranno tempo per preparare il match di recupero con la Cavese. Saranno giorni utili a recuperare le energie spese contro il Viterbo per riagguantare in extremis il pareggio. Una prova di carattere quella dei ragazzi di mister Bucaro che, dopo un’intera partita in svantaggio, sono riusciti a trovare la rete del pari nei minuti finali nonostante l’inferiorità numerica. Un punto importante che allunga la strisca di risultati positivi consecutivi: nelle ultime tre uscite due vittorie e un pari per il Bisceglie. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) credits: ASCalcio 1913Domenica 25 ottobre saràdiper il. I neroazzurri, reduci dal dispendioso impegno infrasettimanale a, avranno tempo per preparare il match di recupero con la Cavese. Saranno giorni utili a recuperare le energie spese contro ilper riagguantare in extremis il pareggio. Una prova di carattere quella dei ragazzi di mister Bucaro che,un’intera partita in svantaggio, sono riusciti a trovare la rete delnei minuti finali nonostante l’inferiorità numerica. Un punto importante che allunga la strisca di risultati positivi consecutivi: nelle ultime tre uscite due vittorie e unper il. ...

AntennaSud : Serie C | Viterbese-Bisceglie 1-1 - TgrRaiPuglia : Monopoli e Bari, derby senza reti. Un punto per Bisceglie e Francavilla - TGR Puglia - NotiziarioC : Al “Rocchi” Viterbese beffata nel finale, il Bisceglie strappa un pari - ftg_soccer : GOAL! Bisceglie in Italy Serie C: Girone C Viterbese Castrense 1-1 Bisceglie GOAL! Faetano in San Marino Coppa Tita… - zazoomblog : LIVE – Viterbese-Bisceglie 1-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Viterbese-Bisceglie #Serie -