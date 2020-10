Coprifuoco capitale, la prima notte (Di sabato 24 ottobre 2020) Poco dopo le 21.30 nelle due piazze al centro del quartiere romano di San Lorenzo non c’è nessuno. Il luogo di ritrovo non è chiuso per via amministrativa, come disposto da circa mezz’ora dall’ordinanza della sindaca Virginia Raggi per Campo de’ Fiori, piazza Madonna de’ Monti, piazza Trilussa a Trastevere e l’isola pedale del Pigneto. Eppure gli unici due gruppi di persone che fanno su e giù tra piazza dell’Immacolata e Largo degli Osci sono una quindicina di vigili urbani. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 ottobre 2020) Poco dopo le 21.30 nelle due piazze al centro del quartiere romano di San Lorenzo non c’è nessuno. Il luogo di ritrovo non è chiuso per via amministrativa, come disposto da circa mezz’ora dall’ordinanza della sindaca Virginia Raggi per Campo de’ Fiori, piazza Madonna de’ Monti, piazza Trilussa a Trastevere e l’isola pedale del Pigneto. Eppure gli unici due gruppi di persone che fanno su e giù tra piazza dell’Immacolata e Largo degli Osci sono una quindicina di vigili urbani. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Notiziedi_it : Covid, coprifuoco notturno e piazze chiuse: mese cruciale per la Capitale - giacokk : @Ruffino_Lorenzo @CharlyMatt E il Lazio in coprifuoco, la seconda regione più popolata, con la capitale d’Italia e… - LucyMilano92 : RT @IlZebraapois: Ho sempre votato Lega,ma dopo il coprifuoco instaurato in Lombardia,Salvini che politicamente ha sempre difeso le categor… - IlZebraapois : Ho sempre votato Lega,ma dopo il coprifuoco instaurato in Lombardia,Salvini che politicamente ha sempre difeso le c… - Ettore572 : RT @tg2rai: #Covid19, a #Milano riapre l'ospedale Fiera. Prima notte di coprifuoco in #Lombardia. Da oggi prevista anche in #Campania e #La… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco capitale Coprifuoco capitale, la prima notte | il manifesto Il Manifesto Roma: Forza Nuova sfila in poche decine per sfidare il coprifuoco tra gli insulti dai balconi

“Contro la dittatura sanitaria” ha sfilato qualche decina di manifestanti dell’estrema destra di Forza Nuova, per rispondere ai ...

La notte scomparsa di Roma: Campo de’ Fiori si spegne, da movida a “covida”

Già prima delle nove di sera, Campo de’ Fiori è spenta. Sembra esserci soltanto, in mezzo alla piazza di Roma dove molti locali hanno deciso di restare chiusi, Giordano Bruno ...

“Contro la dittatura sanitaria” ha sfilato qualche decina di manifestanti dell’estrema destra di Forza Nuova, per rispondere ai ...Già prima delle nove di sera, Campo de’ Fiori è spenta. Sembra esserci soltanto, in mezzo alla piazza di Roma dove molti locali hanno deciso di restare chiusi, Giordano Bruno ...