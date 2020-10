“Subito misure drastiche contro l’epidemia”. L’appello di 100 scienziati per rinchiuderci nuovamente (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Come se non bastassero medici, virologi, statistici che si rincorrono tra comitato tecnico scientifico, telegiornali e show televisivi, in una narrazione che a tratti assume la fisionomia di una soap opera, ecco che a rincarare la dose – sempre rigorosamente nel nome della «scienza» – arriva l’appello di cento tra accademici e scienziati inoltrato al Presidente del Consiglio Conte e al Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa chiedono i cento scienziati, tutti esperti di discipline scientifiche che non hanno alcuna attinenza con il contrasto della pandemia? Di adottare misure estremamente severe e pesanti per contrastare il contagio, dando quindi «piena adesione alla richiesta» del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi «di assumere provvedimenti stringenti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Come se non bastassero medici, virologi, statistici che si rincorrono tra comitato tecnico scientifico, telegiornali e show televisivi, in una narrazione che a tratti assume la fisionomia di una soap opera, ecco che a rincarare la dose – sempre rigorosamente nel nome della «scienza» – arriva l’appello di cento tra accademici einoltrato al Presidente del Consiglio Conte e al Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa chiedono i cento, tutti esperti di discipline scientifiche che non hanno alcuna attinenza con il contrasto della pandemia? Di adottareestremamente severe e pesanti per contrastare il contagio, dando quindi «piena adesione alla richiesta» del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi «di assumere provvedimenti stringenti e ...

