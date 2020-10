Lucchese, Ufficiale: esonerato mister Monaco (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la sconfitta di ieri sera con il risultato di 3-0 a favore del Pro Patria, la Lucchese ha deciso di non proseguire il rapporto con Francesco Monaco, ormai ex allenatore dei toscani. Ecco il comunicato del club: “La società Lucchese 1905 comunica, con grande dispiacere, di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Francesco Monaco. Al tecnico un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e i successi raggiunti assieme a questa società, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera con la speranza che possa ottenere le soddisfazioni sportive e professionali che merita.La conduzione tecnica verrà affidata al sig. Oliviero Di Stefano”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la sconfitta di ieri sera con il risultato di 3-0 a favore del Pro Patria, laha deciso di non proseguire il rapporto con Francesco, ormai ex allenatore dei toscani. Ecco il comunicato del club: “La società1905 comunica, con grande dispiacere, di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Francesco. Al tecnico un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e i successi raggiunti assieme a questa società, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera con la speranza che possa ottenere le soddisfazioni sportive e professionali che merita.La conduzione tecnica verrà affidata al sig. Oliviero Di Stefano”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

