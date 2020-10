Giulia Molino è tornata con “Cchiù fort” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giulia Molino è tornata con il nuovo singolo “Cchiù fort”: l’ex protagonista di Amici collabora con Lele Blade e Hal Quartièr Giulia Molino è tornata. È su tutte le piattaforme da oggi il suo nuovo singolo, “Cchiù fort”. Nel brano l’ormai ex Amici collabora con Lele Blade e Hal Quartièr. “È un momento della mia vita in cui… L'articolo Giulia Molino è tornata con “Cchiù fort” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020)con il nuovo singolo “Cchiù fort”: l’ex protagonista di Amici collabora con Lele Blade e Hal Quartièr. È su tutte le piattaforme da oggi il suo nuovo singolo, “Cchiù fort”. Nel brano l’ormai ex Amici collabora con Lele Blade e Hal Quartièr. “È un momento della mia vita in cui… L'articolocon “Cchiù fort” Corriere Nazionale.

Slytherin_anto : @IlContiAndrea Chi minchia sono Giulia molino dov'è ?????????? - enksnn : RT @massyallmusic: Ecco i 20 giovani che passano alla semifinale (AmaSanremo) di ##Sanremogiovani 2020 - Antonel64009143 : RT @massyallmusic: Ecco i 20 giovani che passano alla semifinale (AmaSanremo) di ##Sanremogiovani 2020 - xxxmamacitaseye : sono innamorata di Giulia molino - al_flowermoon : Comunque quasi tutti quelli più conosciuti non sono passati, non me l'aspettavo. A parte M0nt3, mi aspettavo che pa… -