Flash News del 22 Ottobre 2020 (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Italia, preoccupa il balzo dei contagi da Coronavirus: ieri si sono registrati oltre 15.000 nuovi casi, a fronte di un record di tamponi effettuati. Aumenta il numero dei ricoveri di malati in terapia intensiva, sale anche il numero dei morti: 127, mai così alto da 5 mesi. Impennata di contagi soprattutto in Lombardia, dove gli ospedali sono sotto pressioni. Record di casi a Milano;Scattano le restrizioni previste dalle ordinanze regionali e tornano le autocertificazioni per gli spostamenti notturni. Dopo Lombardia e Campania, anche il Lazio introduce il coprifuoco notturno, mentre la Sardegna valuta la chiusura per 15 giorni di attività commerciali, porti e aeroporti. Anche i singoli Comuni varano limitazioni, come Genova, Firenze e Torino;L'attenzione deve restare alta, gli esperti continuano a raccomandare l'igiene delle mani, l'utilizzo corretto ...

Un flash, un ricordo, un attimo. E quel pizzico di nostalgia che sale fino a toccare gli occhi, che brillano di più perché diventati lucidi nel ripensare con grande gioia a quei momenti. Sarà ...

Euro Zona, peggiora fiducia consumatori in ottobre

(Teleborsa) - Nuovi segnali di peggioramento della fiducia dei consumatori europei arrivano dall'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della..

