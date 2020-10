Boris Becker in bancarotta rifiuta di consegnare i trofei venduti all' asta

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L'ex tennista, è al centro di una vicenda seria quanto curiosa. Il tedesco è stato chiamato a comparire in tribunale a Londra dopo essere stato accusato di non aver consegnato due dei ...

La Gazzetta dello Sport

Boris Becker è comparso in tribunale a Londra per non aver restituito i due trofei di Wimbledon dopo la bancarotta.L?ex campione del tennis è stato convocato in Tribunale ...