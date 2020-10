Lukaku salva l’Inter: 2-2 con l’altro Borussia. L’Atalanta dilaga (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci pensa ancora una volta Lukaku a salvare l’Inter di Antonio Conte. È una doppietta del belga e soprattutto una sua rete al 90esimo a evitare la sconfitta interna dei nerazzurri contro il Borussia Mönchengladbach allenato da Marco Rose ex Salisburgo. L’Inter non ha brillato ma non ha nemmeno giocato una partita pessima. Match chiuso nel primo tempo. Poi, nella ripresa, dentro Lautaro per Sanchez. E da un colpo di testa dell’argentino nasce il vantaggio. Il pareggio avviene su rigore concesso per fallo ingenuo di Vidal. E nel finale arriva l’1-2 che sembra decisivo. Un contropiede e anche in questo caso l’ultimo uomo che non scala è Vidal. Poi, su azione d’angolo, Lukaku fa il tap-in su spizzata di D’Ambrosio. Nel finale, al 96esimo, Kolarov sfiora il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci pensa ancora una voltare l’Inter di Antonio Conte. È una doppietta del belga e soprattutto una sua rete al 90esimo a evitare la sconfitta interna dei nerazzurri contro ilMönchengladbach allenato da Marco Rose ex Salisburgo. L’Inter non ha brillato ma non ha nemmeno giocato una partita pessima. Match chiuso nel primo tempo. Poi, nella ripresa, dentro Lautaro per Sanchez. E da un colpo di testa dell’argentino nasce il vantaggio. Il pareggio avviene su rigore concesso per fallo ingenuo di Vidal. E nel finale arriva l’1-2 che sembra decisivo. Un contropiede e anche in questo caso l’ultimo uomo che non scala è Vidal. Poi, su azione d’angolo,fa il tap-in su spizzata di D’Ambrosio. Nel finale, al 96esimo, Kolarov sfiora il ...

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku salva Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2: Lukaku salva Conte nel finale Corriere dello Sport.it VIDEO Inter-Borussia Moenchengladbach: highlights, gol e sintesi. La doppietta di Lukaku salva i nerazzurri

L’Inter è passata in vantaggio al 49' grazie allo scatenato Romelu Lukaku, bravo a ribattere in rete da due passi dopo un’azione convulsa. I tedeschi pareggiano al 63' con un rigore trasfomato da ...

Champions League, Lukaku salva l’Inter col Gladbach: poker Atalanta in Danimarca

L’unica chance importante della prima frazione per i nerazzurri è quella arrivata al 41' per Lukaku: l’attaccante belga riceve sul lato destro dell’area di rigore, dopo uno scambio con Sanchez, doppio ...

