Sindaco di Roma | a destra spunta Bertolaso tra Pd e Calenda si tratta

(Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Il nome del candidatodel centroper il Campidoglio ancora non c'è, oggi dopo il vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani gli alleati hanno parlato di una rosa di più di 20 persone analizzate per le grandi città. Tra questi alcuni profili che riguardano la Capitale. Alcune voci tornano a parlare di un possibile interessamento sul nome di Guido Bertolaso. Altre di un interesse ancora vivo per l'ipotesi Massimo Giletti. L'ex responsabile della Protezione Civile già nel 2016 aveva avviato la sua campagna per il Campidoglio, salvo poi fermarsi schiacciato dalla la convergenza di Lega ed Fdi sul nome di Giorgia Meloni e di Forza Italia su Alfio Marchini. Di preferenza ail centrostarebbe pensando ad un nome esterno ai partiti, un ...