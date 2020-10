Serie B: il programma della 4a giornata (Di martedì 20 ottobre 2020) Archiviata la terza giornata, la Serie B torna subito in campo per la quarta giornata, primo turno infrasettimanale del campionato. Nove le partite in programma oggi. Domani il posticipo tra Lecce e Cremonese. Frosinone-Ascoli del terzo turno di campionato di Serie B – photo © Lapresse Serie B, programma della 4a giornata Ascoli-Reggiana (ore 21:00 su DAZN) Allo stadio Del Duca, l’Ascoli ospita la neopromossa Reggiana. I bianconeri allenati da Bertotto sono ultimi in classifica con un solo punto all’attivo, conquistato alla prima giornata sul campo del Brescia, poi due sconfitte con Lecce e Frosinone. Ascoli, alla ricerca della prima vittoria stagionale, con un solo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Archiviata la terza, laB torna subito in campo per la quarta, primo turno infrasettimanale del campionato. Nove le partite inoggi. Domani il posticipo tra Lecce e Cremonese. Frosinone-Ascoli del terzo turno di campionato diB – photo © LapresseB,4aAscoli-Reggiana (ore 21:00 su DAZN) Allo stadio Del Duca, l’Ascoli ospita la neopromossa Reggiana. I bianconeri allenati da Bertotto sono ultimi in classifica con un solo punto all’attivo, conquistato alla primasul campo del Brescia, poi due sconfitte con Lecce e Frosinone. Ascoli, alla ricercaprima vittoria stagionale, con un solo ...

Al momento prosegue la supercoppa di serie B che vede impegnate Paffoni Omegna e Mamy Oleggio. Un capitolo a parte invece è dedicato agli amatori del Csi: al momento le partite di calcio in programma ...

Assolutamente. La Serie B torna subito in campo, a distanza di tre giorni dall'ultima giornata, con un turno infrasettimanale che promette scintille. Tra i match più interessanti in programma c'è ...

Al momento prosegue la supercoppa di serie B che vede impegnate Paffoni Omegna e Mamy Oleggio. Un capitolo a parte invece è dedicato agli amatori del Csi: al momento le partite di calcio in programma ...