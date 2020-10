Seconda Ondata Covid, Mezza Europa Torna in Lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) La Seconda Ondata di Covid che si attendeva da mesi è giunta in autunno come previsto, ora l’Europa si sta travolgendo da un nuovo costante ed allarmante aumento dei contagi. Record di contagi negli ultimi giorni in molti paesi del Vecchio Continente, secondo l’OMS sono stati commessi: “errori sulla quarantena dei contatti dei positivi”. È … Leggi su youreduaction (Di martedì 20 ottobre 2020) Ladiche si attendeva da mesi è giunta in autunno come previsto, ora l’si sta travolgendo da un nuovo costante ed allarmante aumento dei contagi. Record di contagi negli ultimi giorni in molti paesi del Vecchio Continente, secondo l’OMS sono stati commessi: “errori sulla quarantena dei contatti dei positivi”. È …

massimogara : #Decaro, #Anci: “Non si capisce chi deve fare cosa”. Dopo mesi di preparazione x seconda ondata non è male. - CarloCalenda : Non ho mai commentato le decisioni del Governo su restrizioni per rischio sanitario, ma da maggio erano chiarissime… - pdnetwork : Dicono di 'voler essere coinvolti', Salvini e Meloni. Dopo aver quasi finto che la pandemia non esistesse, boicot… - mamo75r : RT @Azione_it: Prima di esultare per il #RecoveryFund ricordiamoci che non siamo in grado di spendere i soldi già stanziati per far fronte… - itsaudade : RT @andreavianel: In Germania annunciata l'assunzione di 10 mila persone per il tracciamento dei contagi. Da noi? Credo che questo farà la… -