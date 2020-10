Quando Calenda diceva: “Non farò mai il sindaco di Roma, neanche morto” | VIDEO (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ex ministro per lo Sviluppo Economico e leader di “Azione” Carlo Calenda si è ufficialmente candidato a sindaco di Roma. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità durante la puntata di Che Tempo Che Fa, su Rai 3: “E’ una grande avventura: la farò”. Ora Calenda è sulla cresta dell’onda per le prossime comunali, ma solo due anni fa non la pensava allo stesso modo. In un incontro pubblico del 17 febbraio 2018 l’ex ministro affermava: “Io sindaco di Roma? neanche morto. A parte che mi piacciono altre cose… Se utilizzassi il lavoro fatto sul tavolo Roma per candidarmi sarei un cialtrone e quindi non lo farò”. 2018: ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ex ministro per lo Sviluppo Economico e leader di “Azione” Carlosi è ufficialmente candidato adi. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità durante la puntata di Che Tempo Che Fa, su Rai 3: “E’ una grande avventura: la farò”. Oraè sulla cresta dell’onda per le prossime comunali, ma solo due anni fa non la pensava allo stesso modo. In un incontro pubblico del 17 febbraio 2018 l’ex ministro affermava: “Iodimorto. A parte che mi piacciono altre cose… Se utilizzassi il lavoro fatto sul tavoloper candidarmi sarei un cialtrone e quindi non lo farò”. 2018: ...

LBorsetta : @lbianchetti Vedi, io ho stimato Calenda fino a quando, anzichè combattere per riformare il PD, ha preferito creare… - leone52641 : RT @dukana2: #Calenda ????????ufficializza la sua candidatura a sindaco di ????????#Roma: ??quando era ministro non si accorgeva di mazzette a socie… - ToninoCommis : @MediasetTgcom24 quando calenda il sole su Roma! - CEustacchi : @emanuelapatti E cosa altrettanto grave nessuno punta il dito contro questi cialtroni, perché Calenda non è l'unico… - Giancar70336148 : RT @dukana2: #Calenda ????????ufficializza la sua candidatura a sindaco di ????????#Roma: ??quando era ministro non si accorgeva di mazzette a socie… -