4 ricette milanesi classiche da saper fare | dal libro dello chef Cesare Battisti

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In realtà il libro appena uscito per Guido Tommasi Editore, Cucina Milanese Contemporanea, ha una doppia firma, quella di Cesare Battisti, lo chef del ristorante Ratanà di Milano, e quella del giornalista Gabriele Zanatta, autore delle guide e del sito di Identità Golose (oltre che un sacco di altre cose), ma visto che qui si parla delle ricette (mentre qui più diffusamente del libro), nel titolo di questo articolo è comparso solo Cesare Battisti (questo a modi scusa per Gabriele).