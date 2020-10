Preso a pugni da baby gang | 18enne finisce in coma

Man115tn1 : RT @enricoparenti2: Sempre più barbara e violenta la gioventù di oggi. Frutto di una cattiva educazione familiare e di amicizie pericolose.… - SoniaLaVera : RT @enricoparenti2: Sempre più barbara e violenta la gioventù di oggi. Frutto di una cattiva educazione familiare e di amicizie pericolose.… - edoludo : RT @enricoparenti2: Sempre più barbara e violenta la gioventù di oggi. Frutto di una cattiva educazione familiare e di amicizie pericolose.… - gieffeci71 : RT @enricoparenti2: Sempre più barbara e violenta la gioventù di oggi. Frutto di una cattiva educazione familiare e di amicizie pericolose.… -

Picchiato da una baby gang: un ragazzo finisce in coma. E’ successo a Lanciano. Il 18enne è ricoverato all’ospedale di Pescara. 18enne in coma dopo l’aggressione da parte di 5 coetanei, tra cui alcuni ...LANCIANO (PESCARA) – Un pugno fortissimo alla tempia lo ha mandato in coma e ora lotta tra la vita e la morte. Un 18enne di Lanciano è stato aggredito ieri sera da baby gang per futili motivi in corso ...