Positiva al covid viola la quarantena e viaggia in treno: dove è stata trovata (Di sabato 17 ottobre 2020) Positiva al coronavirus viola quarantena e prende un treno. A carico della donna risultava, attraverso l’effettuazione di accertamenti in banca dati polizia, la segnalazione di “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto persona Positiva al virus covid-19”. La donna, 37 anni, Positiva al covid-19, è stata beccata dal personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Perugia Centrale, durante servizi di scorta a bordo di un treno regionale, sulla linea ferroviaria “Terni-Terontola”. Gli agenti hanno attuato subito il protocollo di sicurezza anti covid-19 spostando la donna, la quale indossava la mascherina, all’interno di uno spazio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020)al coronaviruse prende un. A carico della donna risultava, attraverso l’effettuazione di accertamenti in banca dati polizia, la segnalazione di “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto personaal virus-19”. La donna, 37 anni,al-19, èbeccata dal personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Perugia Centrale, durante servizi di scorta a bordo di unregionale, sulla linea ferroviaria “Terni-Terontola”. Gli agenti hanno attuato subito il protocollo di sicurezza anti-19 spostando la donna, la quale indossava la mascherina, all’interno di uno spazio ...

MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - TgLa7 : Covid: #Gelmini, sono positiva, supereremo anche questa - chetempochefa : “Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagi… - Mariang15709842 : RT @MariaRi08686646: Pellegrini positiva al Covid. Una tachipirina e le va via la febbre, (peraltro 37,8) però ha un po' di mal di gola. C… - lelenotpons : oggi ho scoperto che dovrò stare in quarantena a causa di una persona positiva nella mia classe e inoltre non potrò… -